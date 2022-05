Koning Harald trakteert olympiërs en paralympiërs op diner

Koning Harald heeft donderdagavond Noorse sporters die hebben meegedaan aan de afgelopen Olympische en Paralympische Spelen getrakteerd op een diner in het Koninklijk Paleis. In een toespraak zei de Noorse koning hoe trots hij was op de prestaties die ze tijdens de toernooien in Beijing hebben neergezet.

Harald vond het jammer dat hij er vanwege de coronamaatregelen niet bij kon zijn. “Het is leuk dat jullie nu op bezoek komen, maar het is nog leuker om in het publiek te zitten. Of dat nu in Noorwegen of ergens anders op de wereld is.”

De koning kan zich voorstellen dat de sporters zelf ook last hebben gehad van de impact van de coronapandemie. “Het moet ook vreemd zijn dat er geen juichend publiek aanwezig was. Maar jullie moeten weten dat er in duizenden huiskamers hard werd gejuicht. Bij mij kan de koningin dat bevestigen.”

Harald zegt alle wedstrijden met veel spanning te hebben gevolgd en dat hij daarom moeilijk hoogtepunten kan opnoemen. “Maar vooral het teamwork maakte me blij en ontroerde me.”