Koning Harald verschijnt na ziekte weer in het openbaar

Koning Harald van Noorwegen is zondag voor het eerst weer in het openbaar verschenen nadat hij eerder deze week geveld was door ziekte. De vorst is met enige dagen vertraging alsnog in Trondheim om het wereldkampioenschap skiën bij te wonen.

De 88-jarige Harald, die de laatste jaren kwakkelt met zijn gezondheid, moest de eerste dagen van het toernooi aan zich voorbij laten gaan omdat hij volgens het hof verkouden was. Zijn vrouw koningin Sonja vertelde dat hij ook koorts had.

De koning gaat zondag onder meer kijken naar de verrichtingen van de Noorse langlaufster Therese Johaug. “Het wordt spannend”, zei Harald tegen het Noorse TV 2.

Naar verwachting blijft de koning tot en met donderdag in Trondheim.