Koning Harald viert verjaardag na jaren weer thuis

Koning Harald van Noorwegen viert zijn 88e verjaardag vrijdag in eigen land. Het is de eerste keer in jaren dat hij thuis is tijdens zijn verjaardag.

Het hof laat aan de Noorse omroep NRK weten dat de koning zijn verjaardag op het paleis viert met familie en vrienden.

Vorig jaar ging Harald nog naar Maleisië rond zijn verjaardag. Dat werd bijna zijn laatste reis omdat hij destijds erg ziek werd. Zijn gezondheidssituatie was zo ernstig dat gevreesd werd voor zijn leven.

De koning werd uiteindelijk door defensie uit het Aziatische land opgehaald met een speciaal vliegtuig. Bij thuiskomst kreeg Harald een permanente pacemaker.