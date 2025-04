Koning Harald: we moeten onze waarden keer op keer verdedigen

Koning Harald van Noorwegen vindt het belangrijk om nieuwe generaties te blijven herinneren aan “de strijd die gestreden is om een zo goed mogelijke samenleving te creëren, voor zoveel mogelijk mensen”. Dat zei de monarch dinsdagavond tijdens het staatsbanket in het koninklijk paleis in Oslo. De IJslandse president Halla Tómasdóttir is in Noorwegen voor een staatsbezoek.

“We moeten klaarstaan om deze waarden keer op keer te verdedigen”, zei Harald tegen de aanwezigen. “In turbulente tijden is het belangrijk om vast te houden aan onze fundamentele waarden: de democratische principes en het rechtssysteem waarop we onze samenlevingen bouwen.”

Harald begon en eindigde zijn toespraak met een terugblik naar 1975, het jaar waarin de VN voor het eerst het Jaar van de Vrouw organiseerde. Hij roemde de IJslandse vrouwen die destijds demonstreerden tegen het gebrek aan gelijkheid op de arbeidsmarkt. Harald noemde dat voorbeeld “omdat het ons eraan herinnert dat een strijd die eenmaal gewonnen is, niet noodzakelijkerwijs voor altijd gewonnen is. We moeten opkomen voor wat het waard is om voor te vechten, elke dag opnieuw.”

Voor het eerst was Haralds kleindochter, prinses Ingrid Alexandra, aanwezig bij een staatsbanket. De koning haalde aan dat zijn kleindochter haar eerste officiële buitenlandse bezoek bracht aan IJsland, toen zij pas 5 maanden oud was.