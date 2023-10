Koning Harald ziet Noorse voetballers verliezen van Spanje

De Noorse koning Harald heeft de voetballers van zijn land zondagavond in Oslo zien verliezen van die van Spanje. De vorst was op de tribune van het Ullevaal-stadion in de hoofdstad live getuige van de kwalificatiewedstrijd voor het EK van volgend jaar.

Spanje was met 1-0 te sterk door een goal van FC Barcelona-middenvelder Gavi, kort na rust. Het doelpunt werd nog even onderzocht, omdat er mogelijk sprake was van een buitenspelsituatie voorafgaand aan de goal. In de eerste helft werd een doelpunt van de Spanjaard Álvaro Morata wel afgekeurd wegens buitenspel.

Door de zege heeft Spanje zich geplaatst voor het EK in Duitsland volgend jaar. Noorwegen staat derde in de poule achter Schotland, dat als tweede land in de groep ook zeker is van EK-deelname.