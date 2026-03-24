Koning Harald zittend op officiële foto’s staatsbezoek België

Koning Harald is voor de officiële foto’s voor het inkomende staatsbezoek van België zittend gefotografeerd. De 89-jarige Noorse koning zit op een hoge kruk naast de Belgische koning Filip en de rest van het gezelschap, die allen staan.

Op andere foto’s van de ontvangst van de Belgen op het Koninklijk Paleis in Oslo is te zien dat de Noorse koning met twee krukken loopt. Bij de audiëntie van koning Filip en koningin Mathilde waren verder koningin Sonja, kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit aanwezig.

De Noorse koning loopt al langer met krukken. Afgelopen weekend poseerde hij in het skigebied Holmenkollen ook al zittend met de winnaars van de skiwedstrijden.

Harald ging half maart weer aan het werk, nadat hij tijdens zijn vakantie op Tenerife was opgenomen in het ziekenhuis. Hij was opgenomen met een huidinfectie en uitdrogingsverschijnselen.