Koning Harald zwijgt in openbaar over Høiby en Epstein

De Noorse koning Harald heeft woensdag in het openbaar niets gezegd over de zaak van zijn stiefkleinzoon Marius Borg Høiby. Ook zweeg hij over de recent vrijgegeven Epstein-documenten waarin zijn schoondochter kroonprinses Mette-Marit opdook.

Harald opende een revalidatiecentrum in Oslo. Volgens het Noorse persbureau NTB stopte hij niet toen hij langs wachtende journalisten liep en beantwoordde hij ook geen vragen.

Het was voor Harald zijn eerste openbare activiteit sinds het proces tegen Høiby begon. De koning was ook nog niet in het openbaar getreden na de storm waarin Mette-Marit belandde.

Diverse organisaties waarvan Mette-Marit beschermvrouwe is, hebben het hof inmiddels om meer uitleg gevraagd over het contact tussen de kroonprinses en de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Høiby, die wordt verdacht van tientallen strafbare feiten, riskeert een gevangenisstraf van enkele jaren.