Koning heeft als student hiv-test gedaan: is nu niet meer nodig

Koning Willem-Alexander heeft in zijn studententijd een hiv-test gedaan. Dat vertelde hij tijdens een persgesprek na afloop van het staatsbezoek aan Kenia. “Ik kan u zeggen: daarna is een test niet meer nodig”, zei hij lachend.

De koning zou het “raar” vinden om nu nog een test te doen, verwijzend naar zijn huwelijk van ruim 23 jaar. “In mijn studententijd, in de tijd van Magic Johnson, toen hadden we allemaal in het huis gezegd: wie weet het? weet jij het? weet jij het? En toen hebben we allemaal een test gedaan. Maar dat was in de jaren negentig.” Magic Johnson is een Amerikaanse basketballer die er begin jaren negentig achterkwam dat hij hiv had. Daarop ging hij met pensioen.

De koning sprak over eerdere bezoeken aan het Oost-Afrikaanse land, begin deze eeuw. Tijdens die bezoeken was veel aandacht voor hiv en aids in Kenia, maar dit staatsbezoek was dat er niet. “De Keniaanse overheid beseft heel goed dat met name op dit gebied, de medicatie die nodig is om het hiv-virus te onderdrukken, dat daar een gat gaat vallen”, zei de koning over PEPFAR, het Amerikaanse noodhulpplan voor aidsbestrijding, dat door de Amerikaanse president Donald Trump is stilgelegd. “Ze zoeken zelf ook naar financiële middelen om dat gat op te vangen en om ervoor te blijven zorgen dat medicatie verstrekt wordt.”

De Britse prins Harry onderging in 2016 ook een hiv-test, net als de Britse premier Keir Starmer vorige maand. Koning Willem-Alexander stelde donderdag wel dat de ziekte in Nederland “geen taboe” meer is, omdat er in Nederland niemand meer aan overlijdt.