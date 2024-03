Koning heeft nieuwe Theater aan de Parade geopend in Den Bosch

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagavond het nieuwe Theater aan de Parade in Den Bosch geopend. Hij opende het pand door een tablet te onthullen van de Koperen Kees. Dit is het merkteken aan de voorzijde van het podium, voor theatertechnici het referentiepunt voor het plaatsen van bijvoorbeeld licht en geluid.

De avond bestaat verder uit verschillende optredens en voorstellingen, zoals de voorstelling Welkom Thuis. Daarnaast treden diverse artiesten op, onder wie FLEMMING en Karin Bloemen. FLEMMING zingt het nummer Dit is mijn stad, dat geschreven is voor ‘s-Hertogenbosch.

Theater aan de Parade sloot in 2020 na ruim veertig jaar de deuren. Op dezelfde locatie is het nieuwe theater gebouwd. De bouw van het nieuwe theater had flink wat voeten in de aarde. Buurtbewoners waren niet blij met de bouwplannen en stapten naar de Raad van State, mede omdat het nieuwe theater te groot zou worden.

De kosten voor de verbouwing, eerder geschat op ruim vijftig miljoen euro, stegen door onder meer hoge energie- en materiaalkosten. Uiteindelijk heeft het project Den Bosch bijna tachtig miljoen euro gekost.