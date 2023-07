Koning heeft ontslag kabinet Rutte IV in overweging genomen

Voor de tweede keer heeft koning Willem-Alexander het ontslag van een kabinet Rutte in overweging genomen. Premier Mark Rutte bood vrijdagavond het ontslag van alle ministers en staatssecretarissen van Rutte IV schriftelijk aan de koning aan. De koning heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen en de minister-president, ministers en staatssecretarissen verzocht al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Rond 20.05 uur kwam naar buiten dat het vierde kabinet Rutte is gevallen over onenigheid over het asielbeleid. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werden het niet eens over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken, bevestigen Haagse bronnen na nieuw crisisoverleg vrijdag.

Het is voor Willem-Alexander de tweede keer dat hij als koning een kabinet ziet vallen. Rutte III viel in januari 2021. Toen Rutte I in 2012 viel, was hij nog geen koning en diende de premier zijn ontslag in bij koningin Beatrix. Rutte II zat de rit uit.

Het is gebruikelijk dat de premier een ontslagbrief inlevert bij de koning. Als een kabinet de rit volledig uitzit, gebeurt dit de dag voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zaterdag gaat Rutte naar de koning om uitleg te geven over de val van het kabinet.