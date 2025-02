Koning heeft ‘weer vertrouwen in mensheid’ na bezoek Only Friends

Koning Willem-Alexander heeft “weer vertrouwen in de mensheid” door zijn bezoek aan Only Friends, een sportclub in Amsterdam waar kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte kunnen sporten. De koning vond het bezoek “hartverwarmend”, zei hij na afloop. De sportclub bestaat dit jaar 25 jaar.

Willem-Alexander nam een kijkje bij een aantal sportlessen, zoals kickboksen, zwemmen, spinnen en dansen. Bij het boksen pakte hij zelfs even het stootkussen erbij, waarbij hij een paar rake klappen van de deelnemers incasseerde. Een van de jonge sporters hield zich niet in en trapte er flink op los tegen het bovenbeen van de koning.

“Als je ziet wat hier opgebouwd is in 25 jaar. Kinderen met een beperking die gewoon onbeperkt kunnen sporten en iedereen die zichzelf kan zijn”, zei de koning na afloop van het bezoek. “Als je hier zo rondloopt, dan geeft dat je weer vertrouwen in de mensheid. Echt fantastisch.”

De koning vond het “prachtig” om op de club aanwezig te zijn. “Om te beseffen hoe het is om je op een andere manier voort te bewegen”, zegt hij. “Dat je niet de normale lichamelijke competenties hebt, maar dat je toch mee kunt doen.”