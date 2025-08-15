Koning: herdenken nooit gemakkelijk en nooit gratuit

“Herdenken is nooit gemakkelijk en kan nooit gratuit zijn”, zei koning Willem-Alexander vrijdag bij de herdenking van de Japanse capitulatie bij het Indisch Monument in Den Haag. “Samen herdenken betekent ook samen nadenken over moeilijke en confronterende vragen.”

Na zijn toespraak legde de koning de eerste krans bij het monument. Ieder jaar wordt hier het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Want hoewel Nederland op 5 mei 1945 werd bevrijd, was dat in voormalig Nederlands-Indië pas enkele maanden later, toen Japan zich overgaf.

Willem-Alexander woont de herdenking iedere vijf jaar bij, het was voor het eerst dat hij een toespraak hield. “In het verhaal van Nederland nemen de oorlogservaringen in Nederlands-Indië een wezenlijke plaats in”, zei de koning.