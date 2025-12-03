Koning hoopt ooit met kinderen terug te keren naar Suriname

Koning Willem-Alexander hoopt ooit nog een keer naar Suriname terug te keren. Hij zou dat dan wel graag doen samen met zijn kinderen, vertelde hij woensdag tegen Surinaamse media op de voormalige koffie- en cacaoplantage Frederiksdorp.

“Ik heb nog geen ticket geboekt, maar drie dagen is veel te kort”, antwoordde de koning lachend op de vraag wanneer hij weer terugkomt naar Suriname. “We hebben twee hele indrukwekkende dagen in Paramaribo gehad. En vandaag hebben we hier wel de kans gehad om even buiten de stad de rivier op te gaan en iets meer van het land te zien en ook dit deel van de gezamenlijke geschiedenis en de plantages te bekijken.”

“Ik hoop zeer dat ik ooit nog een keer de kans krijg om echt de jungle in te gaan, de bovenloop van de Surinamerivier te ontdekken en zeker ook een keer dat met de kinderen te kunnen doen”, vervolgde Willem-Alexander. “Dit bezoek van drie dagen heeft echt het raam voor mij geopend voor wat Suriname is en ik wil echt veel meer gaan ontdekken.”