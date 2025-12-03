Koning hoopt op ‘volwassen relatie’ tussen Nederland en Suriname

Koning Willem-Alexander hoopt dat Nederland en Suriname als “volwassen landen” samen aan een gelijkwaardige relatie kunnen werken. Dat zei de koning tijdens zijn toespraak op de residentie van de ambassadeur van Nederland in Suriname. Hier was ook de Nederlandse gemeenschap in Suriname bij aanwezig. Het was de afsluiting van het driedaagse staatsbezoek aan Suriname, het eerste van een Nederlandse monarch in 47 jaar.

De koning stipte met een knipoog in zijn toespraak de verschillen tussen Nederland en Suriname aan. Zo zijn Nederlanders altijd “druk, druk, druk” en Surinamers meestal “rustig, rustig”. Als de twee landen elkaar dan volgens hem “ergens in het midden” vinden, kunnen Nederland en Suriname “als twee volwassen landen” contact houden.

Willem-Alexander hoopte verder dat het bezoek van hem en koningin Máxima “een soort vliegwieleffect” heeft op de onderlinge relatie tussen Nederland en Suriname. De Nederlandse gemeenschap in de voormalige kolonie moet volgens de koning zorgen dat de twee landen “een relatie aangaan die volwassen is, die gelijkwaardig is, maar die ook bestendig is over de komende eeuwen. Want we hebben vier eeuwen achter ons, laten we nu met elkaar werken aan de volgende vier eeuwen.”