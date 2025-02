Koning hoort bij Kamers met Aandacht over woonproblemen jongeren

Koning Willem-Alexander heeft maandag in Houten een bezoek gebracht aan Stichting Kamers met Aandacht. Deze organisatie helpt jongeren tussen 18 en 23 jaar die veelal uit de jeugdzorg komen, maar dakloos dreigen te raken en geen sociaal vangnet hebben, aan een woonruimte bij particulieren. In 2021 bracht koningin Máxima al eens een digitaal werkbezoek aan de stichting.

Willem-Alexander werd welkom geheten door Bianca van der Neut, directeur-bestuurder van Kamers met Aandacht, en Jan-Hein van Engelen, voorzitter van de raad van toezicht van de stichting. Het bezoek begon met een presentatie van het werk dat de stichting verricht, waarna toelichting werd gegeven op de Escape-game Thuis, die door het KansFonds is ontwikkeld. In dit spel leren dak- en thuisloze deelnemers onder meer waar en bij wie ze terechtkunnen als ze hulp nodig hebben. Het spel werd door drie teams gespeeld en de koning sloot bij een van de teams aan. Het bleek een gouden zet, want het team van Willem-Alexander wist binnen de tijd een kamer te vinden.

Nadat het spel voorbij was, blikten de deelnemers terug op hun ervaringen en wat ze hadden geleerd. Volgens de koning weten jongeren als zij bij een stichting als Kamers met Aandacht aankloppen dat er “zeker geen malafide organisatie” achterzit die hen niet wil helpen bij het zoeken van een huis. In gesprek met betrokkenen stelde de koning wat meer vragen en vroeg hij onder meer of jongeren instanties als Kamers met Aandacht ook bij elkaar onder de aandacht brachten.

Willem-Alexander sprak van “mensen die met mooie ideeën, hele mooie organisaties” opzetten. Hij sloot het bezoek af met een groepsfoto waarop hij lachend poseerde met vertegenwoordigers van Kamers met Aandacht. De koning zei bij het weggaan tegen directeur-bestuurder Van der Neut dat hij al het enthousiasme van iedereen maandag in Houten leuk vond om te zien.