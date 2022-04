Koning hoort hoe Beuningen drugscriminaliteit bestrijdt

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag een werkbezoek gebracht aan het buitengebied van de gemeente Beuningen. Van het Openbaar Ministerie en de gemeente hoorde hij onder meer op welke manier drugsgerelateerde ondermijning en criminaliteit op het platteland bestreden en voorkomen wordt.

Criminele activiteiten vinden steeds vaker plaats in de buitengebieden. Het gaat dan vooral om de productie en opslag van hennep en synthetische drugs. Veertien gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waaronder Beuningen, werken actief samen om de kwetsbare plekken in kaart te brengen en ondernemers en burgers weerbaar te maken. Ook werken de gemeenten samen met het OM en de politie als het gaat om handhaving, opsporing en strafrechtelijke vervolging.

Tijdens het bezoek ging de koning allereerst op een boerenbedrijf in gesprek met inwoners en ervaringsdeskundigen over ondermijning op het platteland; wat zij daar van merken en hoe zij daar weerstand tegen bieden. De eigenaar van het agrarisch bedrijf vertelde bijvoorbeeld dat boeren die met hun bedrijf stoppen, de aandacht kunnen trekken van criminelen.

Kijkje in een drugscontainer

Ondermijning houdt in dat criminelen voor illegale activiteiten gebruikmaken van legale bedrijven en diensten, waardoor het gevoel van veiligheid in de buurt afneemt. De onderwereld en de bovenwereld raken als het ware met elkaar verweven. Door de politie, gemeenten en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) werd de koning vervolgens bijgepraat over hoe verschillende partijen in de regio samenwerken om deze ondermijning aan te pakken.

Na de gesprekken mocht de koning op het erf een kijkje nemen in een drugscontainer, die wordt gebruikt voor demonstraties en educatie. Installateurs krijgen hier bijvoorbeeld uitleg hoe gevaarlijke bedrading in wietkwekerijen verwijderd moet worden. In de nagebouwde hennepkwekerij en het synthetisch drugslab kreeg Willem-Alexander uitgelegd hoe drugscriminelen te werk gaan en hoe zij worden opgespoord.

Het bezoek van Willem-Alexander werd afgesloten in een restaurant in Winssen, waar het ging over de taakverdeling en de lastige keuzes en dilemma’s die komen kijken bij de samenwerking in de aanpak van ondermijning. Aan tafel zaten onder anderen het OM, de politie, de Belastingdienst en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC).