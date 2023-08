Koning hoort over drugsvangst: ontzettend goed werk van douane

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag in het kader van drugsvangst een bezoek gebracht aan de douane in de haven van Vlissingen. Hij was onder de indruk van het bezoek, zo vertelt hij achteraf. “Het is natuurlijk ontzettend goed werk dat de douane doet, samen met alle andere mensen die bezig zijn actief de drugstransporten tegen te gaan en de netwerken erachter”, zei de koning bij zijn vertrek.

“Het is heel belangrijk om te zien hoe goed het werk met een kleinere haven als Vlissingen gaat”, vervolgt de koning, die daarin de vergelijking trekt met grotere havens als Rotterdam en Antwerpen. “Het is heel bijzonder en leuk om de mensen te zien die hier de hele dag mee bezig zijn. Het was een heel nuttig en mooi bezoek.”

Samen met demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) kreeg de koning een rondleiding door de haven. Douaniers lieten zien hoe containers worden gescand op drugs die verstopt zitten tussen de vervoerde producten. Ook gaven douaniers samen met hun honden een demonstratie van het oppikken van geursporen uit containers.

In Vlissingen worden steeds meer drugs onderschept. In het eerste halfjaar van 2023 ging het om acht partijen cocaïne van in totaal 3000 kilo. Het is vaak moeilijk te zeggen waar de drugs precies een container in gaan, omdat er veel stappen zitten tussen de plantage en de supermarkt. Waar de controle in Nederland streng is, kan dat in het land van herkomst minder streng zijn. In de havens van aankomst worden vaak zogenoemde ‘weghalers’ of ‘uithalers’ ingezet: jonge jongens die de gesmokkelde drugs vanuit de haven naar de handel brengen.