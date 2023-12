Koning houdt kersttoespraak in Paleis Huis ten Bosch

Koning Willem-Alexander houdt zijn jaarlijkse kersttoespraak in Paleis Huis ten Bosch. De boodschap wordt om 13.00 uur in ieder geval uitgezonden op NPO 1, NPO 2 (met gebarentolk) en NPO Radio 1. De toespraak is traditiegetrouw door de koning zelf geschreven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de troonrede, die door de premier wordt geschreven en slechts door de koning wordt voorgelezen.

De koning heeft het in zijn kersttoespraken over onderwerpen die Nederland het afgelopen jaar hebben beziggehouden. Zo kwamen in de tien eerdere toespraken onder meer de coronacrisis, de MH17-vliegramp, de oorlog in Syrië, de stijgende energiekosten, de Russische inval in Oekraïne, het klimaatprobleem en de rol van Nederland in het slavernijverleden voorbij.

Ook richt koning Willem-Alexander zich regelmatig tot jongeren, in 2019 stonden zij zelfs centraal. “Geef jezelf wat ruimte. Het is oké”, sprak hij hen toen toe. Ook in de boodschap van vorig jaar kwamen jongeren uitgebreid aan bod. “Er zit zoveel veerkracht in de jonge generatie! Maar jonge mensen kunnen het niet alleen”, zei hij toen. “Terecht zeggen ze: ‘schuif het niet allemaal op ons af. Luister naar ons, geef ons de ruimte, vertrouw ons, help ons, maar neem zelf verantwoordelijkheid en maak die ook waar!'”

Positieve noot

De koning probeert zijn toespraak altijd af te sluiten met een positieve noot en een oproep tot verbinding. Zo noemde hij vorig jaar de excuses van de regering voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. “De door de regering aangeboden excuses zijn het begin van een lange weg. Laten we elkaar blijven vasthouden, ook in heftige tijden met sterke emoties”, besloot hij.

Willem-Alexander is overigens niet de enige royal die met Kerstmis het land toespreekt. Ook de Britse koning Charles en koning Harald van Noorwegen doen dat vandaag. De vorsten van België en Spanje en de groothertog van Luxemburg deden dat op kerstavond al.