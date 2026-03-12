Video: Koning houdt mooie herinneringen over aan vluchten met Boeing 737

Koning Willem-Alexander heeft woensdag voor het laatst als gastvlieger gevlogen aan boord van de Boeing 737. Dat deelde het koninklijk huis donderdag in een video op Instagram.

In de video is Willem-Alexander te zien in de cockpit. Op de achtergrond klinkt het nummer Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra. “Dat was ‘m'”, zegt de koning aan het einde van de video. De koning stopt overigens niet als piloot. Hij laat zich de komende tijd omscholen om te vliegen in toestellen van Airbus.

Willem-Alexander deelt in het bijschrift van de video herinneringen aan zijn vluchten aan boord van de Boeing 737. “Door de jaren heen hebben we zoveel passagiers van A naar B gebracht met de 737. Deze mix van mensen en momenten maakte het vliegen bijzonder”, aldus de koning. “Zo vlogen we voetbalsupporters van Feyenoord en AZ naar Praag voor de Europa League, kinderen naar Lapland om de kerstman te ontmoeten, maar ook vakantievluchten naar Ibiza en Malaga. Ik hoop hetzelfde kleurrijke gezelschap weer in de Airbus te verwelkomen.”