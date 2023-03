Koning in element, spreekt hele dag over waterbeheer

Koning Willem-Alexander heeft woensdag bij de Verenigde Naties in New York de hele dag over waterbeheer gesproken, een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. Al sinds 1997 hield het thema hem bezig, tot hij koning werd in 2013 en hij zijn andere functies neerlegde.

Willem-Alexander was in zijn tijd als prins onder meer voorzitter van een commissie die advies over watermanagement gaf aan de verantwoordelijke minister. Ook werd hij later voor de Verenigde Naties voorzitter van een adviesraad voor water en sanitatie.

Woensdag werd de koning onder meer bijgepraat over de uitdagingen van kleine eilandstaatjes, waaronder Aruba, Bonaire en Curaçao. Zowel een tekort als een overschot aan water bedreigt de eilanden: de eilanden verdrogen door opwarming van de aarde, en dreigen in zee te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Vanuit de eilanden klonk vooral een roep om actie: er moet nú wat gebeuren, was de eensluidende boodschap.

Kwaliteit

Niet alleen de hoeveelheid water, maar vooral ook de kwaliteit van water is een probleem van veel landen. Met verschillende Afrikaanse landen sprak Willem-Alexander over toegang tot schoon drinkwater, een belangrijk doel van de Verenigde Naties. “De wereld loopt achter in het halen van de doelen voor drinkwater en sanitatie”, zei begeleidend minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking). Nederland roept de Afrikaanse landen op “politiek leiderschap te tonen”.

Lang blijft de koning niet in New York: donderdag vertrekt hij weer. De conferentie, die mede georganiseerd is door Nederland, duurt tot en met vrijdag. Internationaal is er kritiek dat Nederland de conferentie samen met Tadzjikistan organiseert. Dat land wordt al ruim 30 jaar met harde hand geregeerd door president Emomali Rahmon. Samen met Rahmon woonde de koning verschillende evenementen bij in het kader van water.