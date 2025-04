Koning: in mijn studententijd was wangedrag minder zichtbaar

Toen koning Willem-Alexander in Leiden studeerde, was seksueel grensoverschrijdend gedrag niet zichtbaar. Dat vertelde hij donderdagmiddag tijdens een bijeenkomst met regeringscommissaris Mariëtte Hamer. Zij praatte hem op de Rijksuniversiteit Leiden bij over de plannen tegen grensoverschrijdend gedrag in de studentenwereld.

De koning vroeg tijdens de sessie of het wangedrag beter zichtbaar is geworden sinds universiteiten betere structuren en netwerken hebben om wangedrag te signaleren. Willem-Alexander zei dat het “in mijn tijd niet speelde. Of het speelde natuurlijk wel, maar je zag het niet, er werd niet over gesproken.” Willem-Alexander studeerde tussen 1987 en 1993 in Leiden. Hij constateerde bij aankomst verheugd zich op “bekend terrein” te begeven.

Hamer legde uit dat zij het belangrijk vindt dat er een cultuurverandering in het onderwijs en hoger onderwijs moet komen, omdat dit “de leiders van de toekomst zijn”.

Studentenorganisaties

Willem-Alexander sprak met studentenorganisaties en vertegenwoordigers van het Nederlandse studentenleven over hun inspanningen in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo vertelden vertegenwoordigers van universiteiten welke netwerken er tegenwoordig zijn om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag.

Hamer werd in 2022 door het kabinet aangesteld om te adviseren over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dat gebeurde naar aanleiding van wangedrag bij onder meer voetbalclub Ajax en talentenjacht The Voice of Holland. Het is haar taak om met oplossingsrichtingen te komen en het gesprek daarover aan te jagen.