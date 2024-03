Koning in toespraak: Sobibór begon met bordje in het Vondelpark

Koning Willem-Alexander zei in zijn toespraak bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum dat “mensen moeten blijven weten hoe de Holocaust begon en hoe het van kwaad tot erger ging. Hij beschrijft hoe vernietigingskamp Sobibór “begon met een bordje in het Vondelpark”, met daarop “voor Joden verboden”.

Hij benadrukt dat voorkomen moet worden dat antisemitisme opnieuw invloedrijk wordt. “Als de spreekwoordelijke vleugelslag van een vlinder die een orkaan kan veroorzaken. De ravage die hij achterlaat, is onthutsend”, sprak de koning.

“Dit museum laat ons zien hoe het is gegaan, nog niet zo heel lang geleden”, meent Willem-Alexander. Na zijn toespraak verliet de koning direct de synagoge.

Een verslaggever van het ANP laat weten dat de betogers buiten duidelijk te horen waren in de synagoge, terwijl koning Willem-Alexander begon aan zijn toespraak. In het gebedshuis was te horen hoe betogers aan het scanderen waren. Wat ze precies riepen, is onduidelijk.

De toespraak van de koning was de afsluiting van het openingsprogramma in de Portugese Synagoge. Na dit programma ging het staatshoofd naar het Nationaal Holocaustmuseum.