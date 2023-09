Koning in troonrede: maatschappelijk weefsel verdient bescherming

Het “maatschappelijk weefsel dat de samenleving bij elkaar houdt” verdient bescherming, zegt koning Willem-Alexander tijdens het uitspreken van de troonrede. Nog steeds is er kansenongelijkheid in Nederland, heeft niet iedereen toegang tot een fatsoenlijke woning, en is er nog steeds sprake van discriminatie en uitsluiting.

De koning opende zijn tiende troonrede met een terugblik. Tijdens zijn koningschap had hij onder meer te maken met de coronacrisis en de ramp met MH17. Tegelijkertijd spreekt de koning over “honderden hartverwarmende bezoeken en duizenden inspirerende ontmoetingen”.