Koning: internationale rechtsorde staat onder druk

“De internationale rechtsorde staat onder druk en conflicten elders in de wereld hebben ook in Nederland grote impact.” Dat zei koning Willem-Alexander maandag in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsontvangst voor Nederlandse genodigden in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Volgens de koning zorgen oorlogen en internationale spanningen voor beroering in de Nederlandse samenleving. Hij sprak over de druk waaronder bestuurders en volksvertegenwoordigers werken en waarschuwde voor intimidatie en bedreiging. “Het kan eenzaam zijn en guur, als je in de storm komt te staan”, zei hij over mensen die te maken krijgen met verdachtmakingen en bedreigingen.

Het bedreigen van politieke ambtsdragers en andere publieke functionarissen, zoals rechters, politiemensen, hulpverleners, wetenschappers, journalisten en kunstenaars, noemde de koning “een ontoelaatbare ondermijning van onze collectieve vrijheid”. Hij noemde het extra belangrijk om elkaar te steunen nu gemeenten zich voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Mensen die zich kandidaat stellen voor een politieke functie verdienen volgens hem respect en een veilige leefomgeving.

Vertrouwen

De koning riep verder op tot weerbaarheid in een onvoorspelbare wereld, maar benadrukte ook dat Nederland een succesvol en aantrekkelijk land blijft. Hij sprak de hoop uit dat 2026 een jaar wordt waarin het vertrouwen in de toekomst groeit en waarin vrijheid, democratie en cultuur worden beschermd.

Tijdens de jaarlijkse receptie worden leden van de regering en vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de Nederlandse samenleving uitgenodigd. De nieuwjaarsontvangst markeert tevens de start van de agenda van Willem-Alexander en Máxima, die vanaf deze week weer publieke taken uitvoeren. Volgens verschillende bronnen bracht het koninklijk gezin de feestdagen door in Argentinië.