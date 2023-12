Koning: internationale relaties maken wereld veiliger

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagavond vertegenwoordigers van in Nederland gevestigde internationale organisaties ontvangen op het Koninklijk Paleis in Amsterdam. De koning hield ook een toespraak tijdens het diner en zei daarin onder meer dat internationale relaties de wereld “veiliger” maken.

Willem-Alexander vertelde er trots op te zijn dat er zoveel internationale organisaties in Nederland zijn gevestigd. “Dit is al heel lang een plek waar mensen uit alle hoeken van de wereld in vrijheid samenkomen om ideeën en standpunten te delen en consensus te zoeken. Voor het algemeen belang.”

Maar voor iedereen die het nieuws volgt is het volgens de koning makkelijk om de hoop te verliezen. “Er is zoveel geweld, zoveel pijn en verdriet. Zoveel plaatsen waar schaamteloos eigenbelang het lijkt te winnen van eenvoudige solidariteit. Is het mogelijk dat internationale samenwerking zijn langste tijd gehad heeft? Het antwoord op die vraag is: ‘absoluut niet’. Machtsvertoon ten koste van anderen heeft nog nooit tot duurzame oplossingen geleid.”

Zekerheden

Door die internationale samenwerkingen is de wereld veiliger, aldus Willem-Alexander. “Het zijn internationale overeenkomsten die landen en mensen de zekerheden bieden die ze nodig hebben. En het zijn internationale organisaties die een gevoel van rechtvaardigheid bevorderen en oplossingen helpen creëren die het leven van mensen verbeteren.”

Het werk van internationale organisaties is volgens de koning erg belangrijk. “Ieder van jullie gelooft in de kracht van internationale samenwerking. Een kracht die uiteindelijk overwint. Het is die overtuiging die ons allen verenigt.”