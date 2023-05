Koning is donor maar mag geen bloed geven

Koning Willem-Alexander heeft toen de nieuwe donorwet inging “niets gedaan” en is dus orgaandonor. Het staatshoofd mag echter geen bloed doneren, vertelt hij donderdag in de nieuwste aflevering van Door de ogen van de koning, de podcast waarin hij met radiomaker Edwin Evers elke week een jaar van zijn koningschap bespreekt.

Willem-Alexander ging in van 1983 tot 1985 naar de middelbare school in Wales. Mensen die tussen 1980 en 1996 langer dan een half jaar in het Verenigd Koninkrijk hebben gewoond, mogen geen bloed of bloedplasma doneren vanwege een risico op de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, beter bekend als de gekkekoeienziekte. “Niet dat ik er last van heb hoor”, zegt de koning refererend aan de ziekte.

De aflevering van deze week gaat over 2020, het jaar waarin onder meer de nieuwe donorwet werd ingevoerd. In de podcast gaat de koning ook uitgebreid in op de coronapandemie, die dat jaar uitbrak.