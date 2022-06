Koning is in Oostenrijk met oorlog in Oekraïne bezig

Koning Willem-Alexander heeft maandagavond ook in een tweede toespraak tijdens het staatsbezoek aan Oostenrijk gesproken over de situatie in Oekraïne. Eerder op maandag zei hij al kort in een speech op het stadhuis van Wenen dat landen in Europa moeten samenwerken en dat herhaalde hij een paar uur later tijdens het staatsbanket van bondspresident Alexander Van der Bellen op Slot Belvedere in de Oostenrijkse hoofdstad.

Willem-Alexander, die maandag met koningin Máxima is gearriveerd voor een driedaags bezoek, is dankbaar voor de “warme ontvangst” die ze hebben gehad. Het koningspaar vindt het fijn om weer in het land te zijn. “Oostenrijk heeft een speciale plek in ons hart. Wij kennen uw land goed, zowel in winterse als in zomerse gedaante. De gastvrijheid die onze familie hier al generaties lang ontmoet, stemt ons dankbaar”, aldus de koning.

De vorst toonde zich in Oostenrijk ook dankbaar voor de inzet voor “stabiliteit, vrede en verdraagzaamheid” in Europa. “Net als wij, bent u ontzet door de nietsontziende agressie van Rusland tegen Oekraïne, een vrij en democratisch land dat het volste recht heeft zijn eigen weg te kiezen”, aldus Willem-Alexander. “Vijfhonderd kilometer hiervandaan zijn onschuldige burgers hun leven niet zeker door Russisch geweld. ‘In vrede leven is een fundamenteel mensenrecht’, zei u enkele maanden geleden in uw boodschap tot het volk van Oekraïne. Een waar woord!”

Vergroenen

Europeanen moeten samen nadenken over hoe het recht op in vrede leven gewaarborgd blijft, vindt de koning. “Nederland is zeer geïnteresseerd in uw visie hierop, juist door de historische rol van uw land als evenwichtskunstenaar tussen oost en west. De urgentie is hoog. Onze collectieve veiligheid is in het geding. Als vrije landen binnen de Europese Unie kunnen wij niet zonder een krachtig gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.”

Willem-Alexander benadrukt in zijn speech ook de noodzaak van het “vergroenen” van de economie. “Voor deze missie zet u zich al vele jaren met hart en ziel in. Wij voelen allemaal de urgentie om het gebruik van fossiele brandstoffen snel terug te dringen. Dat is nodig om klimaatverandering af te remmen én minder afhankelijk te worden van kwaadwillende leveranciers.” Ook op het gebied van klimaatproblematiek wil de koning graag blijven samenwerken. “Nu al slaan we de handen ineen bij de voorbereiding van een waterstofrevolutie in de Europese Unie. Dit smaakt naar meer.”

De koning besluit dat het in deze tijd belangrijk is om “vertrouwde vrienden” te koesteren. “Laten wij elkaar als gelijkgezinde landen vasthouden en samen optrekken. Laten we nieuwe zekerheden scheppen waar oude verdwijnen. En laten we stáán voor vrijheid, recht en menselijkheid, hier in Europa en erbuiten.”