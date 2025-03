Koning is niet van plan 12,5-jarig regeringsjubileum te vieren

Koning Willem-Alexander is niet van plan in het najaar zijn koperen regeringsjubileum te vieren. Dat zei hij woensdag tijdens een ontmoeting met de pers op Cyprus, waar hij op bezoek is.

“Toen ik tien jaar koning was, heb ik een podcast gemaakt”, aldus Willem-Alexander. “Ik heb stilgestaan bij die tien jaar, ik sta niet stil bij 12,5 jaar.” Koningin Máxima viel hem bij door te zeggen dat het koppel hun jubileum gaat vieren “met werken”.

Het staatshoofd beklemtoonde dat de tijd “is omgevlogen”. Koning zijn “is en blijft elke dag nog prachtig. Iedere ochtend kijk ik in de spiegel en denk ik: ‘Wat ben ik blij dat ik dit mag doen’. Iedere dag is anders, iedere dag is prachtig.”

Willem-Alexander werd op 30 april 2013 ingehuldigd als Koning der Nederlanden.