Koning is trots op Nederlandse sporters

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn trots op “een prachtige WK-sportweek (para)baanwielrennen.” Dat melden zij zondagavond via sociale media.

“TeamNL schittert op het WK baanwielrennen in Chili, waarbij Harry Lavreysen de eerste baansprinter is met een ‘gouden kwartet’ en Hetty van de Wouw een wereldrecord neerzet”, schrijft het koppel. “We feliciteren hen, maar ook Lorena Wiebes, Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland, Kim Kalee en Steffie van der Peet met hun fantastische prestaties. En natuurlijk Hidde Buur en Daniel Abraham die afgelopen week historisch goud bij het WK parabaanwielrennen behaalden.”

Willem-Alexander en Máxima sluiten af met de constatering dat het “een geweldige week voor de Nederlandse wielersport” was.