Koning is ‘verklaard tegenstander’ van de doodstraf

Koning Willem-Alexander is “verklaard tegenstander” van de doodstraf. Dat is vooral omdat het volgens hem altijd mogelijk is dat iemand na een veroordeling toch onschuldig blijkt te zijn, zegt de koning in zijn podcast Door de ogen van de Koning.

“De mens is niet onfeilbaar, en recht wordt gesproken door mensen”, aldus de koning, terugblikkend op zijn toespraak voor de Verenigde Naties in 2019. De toespraak doet hij namens de regering – een soort “troonrede op wereldniveau” – maar de koning wilde zelf graag zijn idee over de doodstraf toevoegen aan het verhaal. “Het kan dus ook zo zijn dat ons juridisch systeem niet onfeilbaar is, dus je mag nooit een onherroepelijke straf geven.”

Buiten het “onmenselijke” aspect ervan, vindt de koning het ook juridisch niet kloppen om een onherroepelijke straf te geven. “Want iemand kan uiteindelijk onschuldig blijken te zijn, ondanks dat alles de andere kant op gewezen heeft.”