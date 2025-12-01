Koning is zich bewust van ‘bijzondere lading’ staatsbezoek

Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Suriname heeft “in het licht van de historie een bijzondere lading”. Dat zei de koning maandag in Paramaribo nadat hij en de koningin welkom waren geheten door president Jennifer Simons.

Willem-Alexander stipte aan dat het 47 jaar geleden is dat zijn grootouders koningin Juliana en prins Bernhard als laatste een staatsbezoek brachten aan Suriname. “Ook voor de honderdduizenden Nederlanders met Surinaamse wortels – en zeker niet alleen voor hen – is dit een betekenisvol moment”, vervolgde de koning. “Er lopen ontelbare lijnen tussen onze landen en volken. Familiebetrekkingen, historische banden, culturele, sociale, economische en bestuurlijke connecties. In het Caribisch gebied zijn Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden buren.”

Die verbindingen zijn volgens Willem-Alexander “waardevol en bieden kansen”. “Nederland kijkt ernaar uit om de veelzijdige relatie met Suriname te bestendigen en verdiepen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Dit is een uitgelezen moment om daarover met elkaar te spreken, in het jaar dat u uw vijftigjarige zelfstandigheid viert.”

De koning en koningin gaan ook “pijnlijke elementen” uit de geschiedenis niet uit de weg. Zo wordt er later maandag gesproken met vertegenwoordigers van nazaten van tot slaaf gemaakten. “Heel blij zijn we ook met de prominente plek van cultuur en erfgoed in het programma. Wat een ongekende rijkdommen zijn hier te vinden”, zo stelde de koning. Hij vindt een driedaags bezoek dan ook eigenlijk te kort.