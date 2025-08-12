Koning Jordanië praat met premier Egypte over einde oorlog Gaza

De Jordaanse koning Abdullah heeft dinsdag in Amman met de premier van Egypte gesproken over de noodzaak om de oorlog in Gaza te beëindigen, meldt staatspersbureau Petra. De 63-jarige vorst herhaalde tegen Mostafa Madbouly “dat het van groot belang is de oorlog in Gaza te stoppen en ervoor te zorgen dat humanitaire hulp ononderbroken alle delen van Gaza bereikt”, staat in een verklaring.

Ook bedankte Abdullah de premier voor de inspanningen van president Abdel Fatah al-Sisi, die met zijn land als bemiddelaar optreedt in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël voor een staakt-het-vuren.

Sinds het begin van de oorlog roept de Jordaanse koning geregeld op tot een einde van de gewelddadigheden in de inmiddels grotendeels verwoeste kuststrook. Ook speelt het land een coördinerende rol bij de droppings van voedsel- en hulppakketten boven Gaza. Hiermee probeert Jordanië samen met nog enkele andere landen, waaronder Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en Spanje, de nijpende humanitaire situatie in het gebied te verlichten. Sinds Israël internationale hulporganisaties al maandenlang tegenhoudt hulp te verlenen, komen dagelijks Palestijnen om door honger of ondervoeding.