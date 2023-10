Koning Jordanië uit in Egypte zorgen over situatie in Gazastrook

De Jordaanse koning Abdullah en de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi hebben hun zorgen geuit over de situatie van burgers in de Gazastrook, meldt het Jordaanse hof. Abdullah keerde donderdag terug na een kort bezoek aan Egypte, waar hij het met Al-Sisi onder meer had over de aanval op het Al Ahli-ziekenhuis van dinsdag.

Abdullah en Al-Sisi riepen op tot een onmiddellijk einde van de oorlog tussen Israël en Hamas, om burgers te beschermen en zo de toegang van humanitaire hulp tot de Gazastrook mogelijk te maken. Ook herhaalden beide leiders dat het evacueren van Palestijnen uit de Gazastrook naar Egypte of Jordanië geen optie is.

De aanval op het Al Ahli-ziekenhuis, waarbij volgens lokale autoriteiten bijna 500 dodelijke slachtoffers vielen, noemden ze een “gevaarlijke escalatie”.

Het standpunt van beide landen ten aanzien van de Palestijnse zaak blijft onveranderd, schrijft het hof. Hierbij hoort de tweestatenoplossing met een onafhankelijke Palestijnse staat, met inachtneming van de grenzen van 4 juni 1967 en Oost-Jeruzalem als hoofdstad.