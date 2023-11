Koning Juan Carlos gespot in voorbereiding op regatta

De Spaanse emeritus koning Juan Carlos is vrijdag bij de jachtclub in het Spaanse Sanxenxo gesignaleerd. De 85-jarige voormalige koning werd onder meer gezien aan boord van het Bribon-schip waarmee hij zaterdag meevaart in de zeilwedstrijd van de stad in Noordwest Spanje.

Juan Carlos werd gezien in het gezelschap van zijn dochter, prinses Elena. Ook zij zal zaterdag meevaren in de regatta.

De in Abu Dhabi woonachtige Juan Carlos is dit jaar vaak in Spanje te vinden. Slechts drie weken geleden was hij er ook al, toen om de verjaardag van zijn kleindochter prinses Leonor bij te wonen. Daarvoor bezocht hij het land ook al minstens drie keer, waaronder in juli. Toen deed hij eveneens mee aan een zeilwedstrijd.