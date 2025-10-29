Koning Juan Carlos had plannen voor ‘koninklijke G7’

Koning Juan Carlos had tijdens zijn koningschap plannen om de Europese vorstenhuizen te verbinden in een soort koninklijke G7. Dat staat in zijn autobiografie Réconciliation, waaruit verschillende Franse en Spaanse media woensdag citeren.

De gepensioneerde koning wilde met de “koningsclub” monarchen de mogelijkheid bieden samen te komen en ideeën uit te wisselen, met als doel de banden te versterken. Het plan werd echter nooit uitgevoerd.

In het boek spreekt Juan Carlos ook over zijn familie. Zo geeft hij advies aan zijn kleindochter Leonor en heeft hij warme woorden voor zijn vrouw koningin Sofía, al vindt hij het jammer dat ze hem nooit heeft komen opzoeken in zijn huidige woonplaats Abu Dhabi. Koningin Letizia komt er slechter van af: Juan Carlos geeft toe dat hij een persoonlijk meningsverschil heeft met zijn schoondochter. “Ze draagt niet bij aan de samenhang van onze familierelaties”, zegt hij.

Vergissing

De buitenechtelijke relatie met Corinna Larsen, die aan het licht kwam na een ongeluk tijdens een olifantenjacht in Botswana, was volgens Juan Carlos “een ernstige vergissing”, net als het feit dat hij 100 miljoen dollar aannam van koning Abdullah van Saoedi-Arabië.

In het boek vertelt Juan Carlos verder over zijn relatie met dictator Francisco Franco en hoe hij enkele jaren na diens dood een couppoging wist te stoppen.