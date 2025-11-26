Koning Juan Carlos heeft nergens spijt van

Koning Juan Carlos van Spanje heeft nergens spijt van. Dat verklaart de gepensioneerde vorst in een interview met de Franse tv-zender France 3 naar aanleiding van de publicatie van zijn autobiografie Réconciliation. “Of ik enig berouw heb? Nee. Ik probeer van niet.”

Wel zegt de inmiddels 87-jarige Juan Carlos dat hij meer oog voor zijn gezin had moeten hebben. “Ik heb Spanje gediend, het Spaanse volk, en soms heb ik niet genoeg aandacht aan mijn familie besteed. Ik hoop dat ze me zullen vergeven en dat het Spaanse volk zal begrijpen wat ik heb gedaan.”

Juan Carlos woont sinds 2020 in Abu Dhabi. Hij koos voor een zelfopgelegde ballingschap, omdat hij destijds steeds in het nieuws kwam wegens vermeende omkoping en corruptie. Het onderwerp komt ter sprake in zijn deze maand verschenen boek, net als zijn buitenechtelijke relaties, zijn moeizame relatie met zijn familie en het naderende einde van zijn leven. De koning hoopt ooit terug te kunnen keren naar Spanje.