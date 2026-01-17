Koning Juan Carlos niet naar uitvaart schoonzus Irene

Koning Juan Carlos van Spanje gaat niet naar de uitvaart van zijn schoonzus prinses Irene, maandag in Griekenland. Hij is zaterdag ook niet bij een afscheidsbijeenkomst in Madrid, meldt de Spaanse krant El País.

Reden voor de afwezigheid van Juan Carlos is zijn gezondheid. De artsen van de 88-jarige vader van koning Felipe hebben beide reizen afgeraden. Het zou fysiek te zwaar zijn om in zo’n korte tijd van Abu Dhabi, waar Juan Carlos woont, naar Spanje te vliegen en vervolgens naar Griekenland.

In Madrid vindt zaterdagmiddag een afscheid voor Irene plaats in de Grieks-orthodoxe kathedraal van Sint-Andreas en Sint-Demetrius. Onder de aanwezigen zijn koning Felipe, koningin Letizia en hun dochters Leonor en Sofía. Ook koningin Sofía, de zus van Irene, is aanwezig.

Het gezelschap is maandag ook in Griekenland voor de uitvaartplechtigheid op Tatoi, het landgoed van de voormalige Griekse koninklijke familie. Irene was het jongste kind van de Griekse koning Paul en koningin Frederika. Haar broer Constantijn was de laatste Griekse koning. Ook hij is op Tatoi begraven.