Koning: Kamerleden moeten áltijd hun werk kunnen doen

Koning Willem-Alexander vindt dat “Kamerleden en bewindspersonen” altijd hun werk moeten kunnen doen. Dat zei de vorst woensdag als antwoord op de vraag of de demonstraties van boeren bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal een aanslag zijn op de democratische rechtsstaat. “En zoveel mogelijk moet de maatschappij ervoor zorgen dat dat ook mogelijk is”, aldus Willem-Alexander tijdens het persgesprek aan het eind van het staatsbezoek aan Oostenrijk.

De koning vindt het “zwaar” om de rellen een aanslag op de democratische rechtsstaat te noemen. “Maar nogmaals; geweld van niemand is uiteindelijk een oplossing voor dit probleem.”

Willem-Alexander zei tijdens het persgesprek ook over de situatie rondom de stikstofcrisis dat alle partijen het beste met elkaar in gesprek kunnen gaan. “Uiteindelijk moeten we weer aan tafel, moeten we weer de dialoog aangaan en samen het probleem oplossen.”