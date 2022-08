Koning kan Blokzijl niet helpen aan stadsrechten

Meike, het 9-jarige meisje dat de koning een brief schreef over de teruggave van stadsrechten aan Blokzijl, heeft antwoord gekregen van de persoonlijk adviseur van Willem-Alexander. Ze kreeg namens de koning een bedankje voor haar aardige brief, maar daarin stond ook slecht nieuws: de koning kan Blokzijl geen stadsrechten geven.

“Helaas worden stadsrechten in Nederland al heel lang niet meer verleend. De koning kan dat dus ook niet doen”, zo staat volgens RTV Oost in de brief. Meike schreef Willem-Alexander een brief of hij, al dan niet tijdelijk, de stadsrechten terug wil geven die Blokzijl in 1675 zijn ontnomen. Dit zou voor Meike, en veel andere kinderen in Blokzijl, de festiviteiten rond de 350e verjaardag van Blokzijl in september nog leuker maken. De gemeente Steenwijkerland, waar Blokzijl onder valt, juichte het initiatief van Meike toe.

De persoonlijk adviseur van Willem-Alexander verwijst Meike naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Misschien kan de minister je meer vertellen over de geschiedenis van stadsrechten en daarom heb ik jouw brief ook aan haar gegeven. Ik wens je, namens de koning, een heel mooie week toe.”