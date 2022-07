Koning keurt naamswijziging oprichter Omroep ZWART goed

Koning Willem-Alexander heeft de achternaamswijziging van de oprichter van Omroep Zwart goedgekeurd. Daarom gaat Gianni Grot voortaan door het leven als Gianni Lieuw-A-Soe.

Dat vertelde Lieuw-A-Soe donderdag in De Nieuws BV. Een achternaamswijziging gebeurt bij Koninklijk Besluit. Dit houdt in dat het besluit tot achternaamswijziging door de koning moet worden ondertekend.

“Ik heb de aanvraag vorig jaar gedaan”, legde Lieuw-A-Soe uit. “Het is een ode aan mijn grootmoeder. Zij heeft mij opgevoed en is de parel in mijn leven. Bovendien vind ik het overdragen van de naam een grote gift aan mijn kinderen.”

De oprichter van Omroep ZWART kwam op het idee zijn naam te veranderen na een gesprek met mede-oprichter Akwasi op Aruba. “Omroep ZWART gaat heel erg over identiteit, dus ik zat al erg daarover te denken. Het voelde goed om te doen.”

De oma van Lieuw-A-Soe overleed drie jaar geleden. “Het was een combinatie van ratio en emotie. De naam Grot, die ik van mijn vader heb gekregen, heeft voor mijn gevoel nooit echt bij mijn identiteit gehoord.”