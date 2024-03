Koning kijkt bij opleidingsprogramma voor Oekraïense rekruten

Koning Willem-Alexander heeft woensdag een kijkje genomen bij een opleidingsprogramma voor Oekraïense rekruten in het noorden van Engeland. De rekruten leren hier te vechten tegen Rusland.

Nederland levert sinds 2022 een bijdrage aan de operatie met onder meer schietvaardigheidsoefeningen, optreden in steden en loopgraven, medische zorg en oorlogsrecht. Afgelopen week begonnen zo’n tweehonderd militairen aan de opleiding.

De koning, gehuld in zijn militaire uniform, sprak met instructeurs en Oekraïense militairen die instructeur willen worden. Hij was daarnaast bij een les over wapens, kreeg een medische casus voorgelegd en hij leerde verschillende type mijnen te herkennen.

Eigenlijk zouden koning Willem-Alexander en koningin Máxima deze week op staatsbezoek in Vietnam zijn. Het bezoek werd kort van tevoren geannuleerd. De precieze reden is niet gedeeld, maar vermoedelijk heeft het te maken met het mogelijke vertrek van president Vo Van Thuong.