Koning kijkt in TeamNL Huis toe bij huldiging Leerdam en Kok

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandag in het TeamNL Huis in Milaan de huldigingen bijgewoond van langebaanschaatssters Jutta Leerdam en Femke Kok, die eerder op de avond olympisch goud en zilver wonnen op de 1000 meter. De koning en koningin stonden tussen het publiek, was te zien op de schermen.

De huldiging van Leerdam en Kok duurde maar kort. Beide rijdsters komen deze Olympische Spelen nog in actie en willen hun krachten sparen.

Coach Gerard van Velde huldigde Kok en coach Kosta Poltavets deed dat bij Leerdam. “Het is hartstikke mooi om hier te zijn. Dat is altijd een goed teken”, sprak Van Velde.

Beide schaatssters werden toegezongen door het publiek, waarna het nummer ‘We are the champions’ door de volle zaal klonk. Leerdam en Kok bezorgden Nederland de eerste medailles van deze Olympische Spelen.