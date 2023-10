Koning kijkt niet anders terug op relatie met grootvader

Koning Willem-Alexander kijkt niet anders terug op zijn relatie met prins Bernhard nu is bevestigd dat zijn grootvader lid is geweest van de partij van Adolf Hitler. Hun relatie van “grootvader en kleinzoon” is een “hele bijzondere” geweest. “Daar kijk ik met heel veel genoegen op terug en dat zal niet veranderen door een feit dat bijna dertig jaar geleden eigenlijk ook al naar boven was gehaald”, zei de vorst vrijdag tijdens een gesprek met de pers op de laatste dag van het staatsbezoek aan Zuid-Afrika.

In de familie is volgens Willem-Alexander “helemaal niet” gesproken over het nieuws. Wel hebben ze het gehad over het feit dat de koninklijke archieven open zouden gaan en dat dit “onderdeel van de archieven” zou zijn. “En dat is gewoon ter kennisgeving aangenomen.”

De koning reageerde al eerder kort op het nieuws dat de NSDAP-lidmaatschapskaart van zijn grootvader was gevonden. Een paar weken geleden zei hij dat “we het verleden onder ogen moeten zien, ook de minder mooie gedeeltes”. Ook zei Willem-Alexander dat hij zich kon voorstellen dat het nieuws “grote impact” had en “veel emoties” opriep, “met name bij de Joodse gemeenschap”.

Originele kaart

Begin deze maand werd bevestigd dat prins Bernhard lid is geweest van de nazipartij. Historicus Flip Maarschalkerweerd schreef volgens het NRC in zijn boek De Achterblijvers dat hij de originele NSDAP-lidmaatschapskaart in het privéarchief van de prins had gevonden. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigde daarna het bestaan van de pas. Eerder werd al een kopie van de kaart gevonden.

Bernhard heeft zijn lidmaatschap van de nazipartij tot aan zijn dood in 2004 ontkend. “Ik kan met de hand op de Bijbel verklaren: ik was nooit een nazi. Ik heb nooit het partijlidmaatschap betaald, ik heb nooit een lidmaatschapskaart gehad”, zei hij in een interview met de Volkskrant, dat na zijn dood werd gepubliceerd.