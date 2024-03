Koning kijkt terug op een bijzondere dag na opening museum

Koning Willem-Alexander kijkt terug op “een hele bijzondere dag”, hoorde een verslaggever van het ANP de koning zeggen. “Enerzijds omdat we nu een Nationaal Holocaustmuseum hebben waar we kunnen zien hoe verschrikkelijk deze moord was. Anderzijds horen we nu natuurlijk de demonstratie hier. We moeten niet vergeten dat na de bevrijding van Nederland het recht op demonstratie ook weer is teruggekomen, dat mocht toen niet, dat was onderdeel van diezelfde oorlog.”

“Het is fantastisch dat we mogen demonstreren als we het ergens niet mee eens zijn. Maar ga vooral allemaal kijken in dit museum hoe verschrikkelijk die holocaust is, dit mag nooit meer gebeuren”, aldus de koning.

Zowel de aankomst van de koning bij het museum als zijn vertrek ging gepaard met veel boegeroep van demonstranten. Ook tijdens het openingsprogramma van het Nationaal Holocaustmuseum in de Portugese Synagoge was het lawaai van de demonstranten soms te horen.

Het verzet richtte zich vooral tegen de komst van de Israëlische president Isaac Herzog naar de opening van het museum.