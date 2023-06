Koning kijkt terug op ‘zeer indrukwekkend’ waterstofbezoek Spanje

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag zijn tweedaagse werkbezoek aan Spanje afgerond. Het bezoek stond in het teken van de toekomst van waterstof, een schone energiebron. Spanje is door de grote hoeveelheid zon en wind een belangrijke producent van het duurzame waterstof. De koning kijkt terug op een “zeer indrukwekkend” bezoek, zo vertelde hij aan de meegereisde Nederlandse pers.

Nederland produceert zelf ook waterstof, onder meer op de Noordzee. Dat is echter niet genoeg en daarom wordt ook waterstof geïmporteerd vanuit Spanje, een land dat de stof door de grote hoeveelheid zon en wind goedkoper kan produceren. Begin dit jaar werden vanuit Nederland afspraken gemaakt om intensiever te gaan samenwerken met Spanje. Vanuit Nederland kan de duurzame waterstof dan weer gedistribueerd worden naar andere delen van Noordwest-Europa, iets waar het kabinet flink op wil gaan inzetten.

Samen met klimaatminister Rob Jetten bracht koning Willem-Alexander onder meer een bezoek aan de grootste waterstoffabriek van Europa. De fabriek in Puertollano, waar alle kennis over waterstof samenkomt, bestaat al zo’n zeventien jaar. “Toen begreep niemand waar het over ging, nu is het echt een hotspot geworden, ook in het kader van de vergroening en de verduurzaming van de economie en de industrie”, aldus koning Willem-Alexander na afloop van het bezoek.

Kinderen en kleinkinderen

De koning houdt zich veel bezig met onderwerpen als energie, de verduurzaming daarvan en de middelen die daarvoor worden gebruikt, zoals waterstof. Hij is van mening dat waterstof een cruciale rol speelt in verduurzaming. “Zonder waterstof kunnen we onze industrie en onze maatschappij niet verduurzamen en vergroenen en dat moeten we doen, ook naar de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. We moeten ervoor zorgen dat we een duurzame economie hebben”, zei hij.

Samenwerking met Spanje, maar ook met de rest van Europa, is volgens de koning van groot belang in de innovatie rondom schonere energievoorziening. “We moeten leren dat wij onze broek kunnen ophouden, dat we zelf onze energievoorziening kunnen regelen”, zei de koning, die ook benoemde het sinds de Russische inval van Oekraïne belangrijk te vinden niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas. “Het helpt zeker dat ik samen met de Spaanse koning hier aandacht aan besteedt, aan het belang van het onderwerp. Dat we hier samen de schouders onderzetten, samen als Europa.”