Koning klimt in helikopter bij vliegtuigbouwer Airbus

Koning Willem-Alexander klom woensdag zelf even achter het stuur van de nieuwe Caracal-helikopter bij vliegtuigbouwer Airbus in Toulouse. Samen met koningin Máxima bracht hij een bezoek aan Airbus als onderdeel van hun werkbezoek aan de Franse regio Occitanië.

Bij aankomst sprak de koning van “een erg druk programma”, maar benadrukte tegelijkertijd dat het “geweldig was om terug te zijn” bij Airbus. Het koningspaar woonde, met uitzicht op de opgestelde vliegtuigen, een ondertekeningsceremonie bij. Daarbij werden samenwerkingen bevestigd tussen Airbus en verschillende Nederlandse bedrijven zoals Schiphol en KLM, en ook kennisinstellingen zoals de TU Delft.

Een van de hoogtepunten van het bezoek was de demonstratie van de nieuwe Caracal-helikopter, waarvan Nederland er twaalf heeft aangeschaft voor Defensie. Willem-Alexander, zelf piloot, nam plaats achter de stuurknuppel en kreeg uitleg over de besturingssystemen. De Koninklijke Luchtmacht maakt al langer gebruik van toestellen van Airbus, waaronder de Cougar en de NH90.

Veiligheidskleding

Bij het opleidingsatelier van het Airbus-lyceum sprak het koningspaar met leerlingen die werkten aan vliegtuigonderdelen. In de koele loods sloeg Máxima een sjaal om. De leerlingen boden na afloop een zelfgemaakte plaquette van staal aan aan het koningspaar.

Tijdens een rondleiding door de assemblagefabriek kregen Willem-Alexander en Máxima veiligheidskleding aangereikt – schoenen, hesjes en petjes – om van dichtbij te zien hoe vliegtuigonderdelen uit verschillende landen samenkomen en er complete toestellen van worden gebouwd.

Willem-Alexander maakte eerder dit jaar bekend dat hij zich laat omscholen van Boeing- naar Airbus-piloot. Het was dan ook duidelijk zichtbaar dat hij zich helemaal in zijn element voelde tijdens het bezoek aan de vliegtuigbouwer.