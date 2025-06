Koning, koningin en prinses Beatrix gedenken ‘inspirator’ Van Os

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix gedenken “met dankbaarheid” oud-directeur van het Rijksmuseum Henk van Os. Hij overleed zaterdagavond op 87-jarige leeftijd, werd zondag bekend.

“Hij was voor ons een inspirator”, prijzen de koning, koningin en prinses hem in een verklaring. “Zijn liefde voor de beeldende kunsten, zijn ongeëvenaarde kunsthistorische kennis en vooral zijn bevlogenheid zijn onvergetelijk. De contacten met hem waren telkens weer bijzonder plezierig en zijn persoonlijke begeleiding verrijkte en verdiepte ons culturele inzicht. De mooie herinneringen aan hem koesteren wij.”

Van Os was tussen 1989 en 1997 directeur van het Rijksmuseum. Hij werd bij het grote publiek bekend door tv-programma’s als Museumschatten (VARA) en Beeldenstorm (AVRO). Ook was Van Os kunsthistoricus en gespecialiseerd in Italiaanse middeleeuwse kunst.