Koning kreeg ‘voetbalhart’ dankzij Johan Cruijff

Koning Willem-Alexander kreeg “een voetbalhart” en een “liefde voor Ajax” dankzij Johan Cruijff. In de podcast Door de ogen van de Koning vertelt hij in gesprek met radio-dj Edwin Evers over zijn voorkeur voor de Amsterdamse voetbalclub. Volgens Evers is voetbal een onderwerp waar mensen “voorzichtig” over moeten zijn, maar de koning “durft het gewoon aan en dat is dankzij Cruijff”.

De koning vertelt dat hij als kind naar een voetbalwedstrijd ging en daar in de pauze Cruijff ontmoette. De voetballer beloofde de toenmalige prins naar hem te zwaaien als hij een doelpunt had gescoord, wat gebeurde. “Daar is mijn liefde voor Ajax begonnen”, legt de koning uit.

Volgens Willem-Alexander zijn voetballers “de beste ambassadeurs voor een land”. “Van Basten, Gullit, Rijkaard, Cruijff”, noemt de koning op. Hij vertelt dat hij overal ter wereld mensen ontmoet die Nederlandse voetballers kennen. “Het is bijzonder wat voor invloed grote sportlui overal ter wereld kunnen hebben”, vindt de koning. Hij vertelt dat hij ooit door een kind in Kenia herkend werd als degene “die een beker aan Lionel Messi had uitgereikt”. Dit had de koning in 2005 gedaan bij het WK voetbal onder 20, dat toen in Nederland plaatsvond.

De podcast Door de ogen van de Koning is gemaakt ter ere van het 10-jarige koningschap van Willem-Alexander. Het programma is opgenomen in zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch. In elke aflevering staat een jaar van het koningschap van Willem-Alexander centraal. De aflevering van donderdag ging over 2016, het jaar dat Cruijff overleed.