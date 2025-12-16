Koning krijgt demonstratie van ‘opereren zonder snijden’

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in het Leids Universitair Medisch Centrum een demonstratie ‘opereren zonder snijden’ bijgewoond. Ook keek hij mee bij de afdelingen pathologie en spoedeisende hulp om te praten over onder meer toekomstbestendige zorg.

In het in maart geopende Leiden Image Guided Therapy Centrum (LIGT) zag de koning hoe patiënten met technieken als CT-scans, echo- en röntgenapparaten kunnen worden behandeld, vaak als alternatief voor chirurgische ingrepen. Vanwege de hygiënevoorschriften droeg de koning hier een witte overall en een blauwe operatiemuts.

De koning werd bij het bezoek begeleid door Jan Anthonie Bruijn, de demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij was voor zijn ministerschap jarenlang als patholoog aan het Leidse ziekenhuis verbonden. Bij het verlaten van LIGT grapte de koning hoe het zou zijn als “alle pathologen minister zouden worden”. Bestuursvoorzitter Martin Schalij zei daar lachend op dat het “met één tegelijk” wel te overzien zou zijn.

Cardioloog

Op de spoedeisende hulp ging de koning daarna bij een ziekenauto in gesprek met ambulancepersoneel dat sinds enige tijd acute hartpatiënten in de ambulance onderzoekt. Via een beveiligde videoverbinding kijkt een cardioloog in die gevallen mee, om vervolgens te beoordelen of de patiënt naar het ziekenhuis moet komen of thuis kan blijven en ter plaatse behandeld wordt.

Bij de derde stop in het LUMC leerde de koning meer over HECTOR, een in Leiden ontwikkeld AI-model dat het risico op de terugkeer van baarmoederkanker nauwkeurig kan voorspellen. Daarvoor werd er voor zijn neus een plakje van een verwijderde baarmoeder afgesneden. Het preparaat dat ervan werd gemaakt, mocht hij vervolgens bekijken onder een microscoop.

‘Stralend naar huis’

Het bezoek werd afgesloten met een rondetafelgesprek over onder meer het belang van regionale samenwerking tussen ziekenhuizen. De minister was na afloop tevreden met het gesprek en concludeerde dat iedereen “stralend naar huis” zou gaan. De koning reageerde ad rem en zei dat niet te hopen, “omdat er dan iets is misgegaan op radiologie”.