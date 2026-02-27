Koning krijgt eerste jubileumboek van Museumvereniging

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag het eerste exemplaar ontvangen van een jubileumboek dat speciaal is geschreven voor het 100-jarig bestaan van de Museumvereniging. Naast het boek kreeg de koning tijdens de eeuwviering van de vereniging in het Rijksmuseum ook een door kunstenaar Marcos Kueh ontworpen jubileumdoek.

Het doek, ter grootte van een theedoek en ook als zodanig te gebruiken, is ontwikkeld in het TextielLab van het Textielmuseum in Tilburg. Het staat symbool voor de ‘verwevenheid van de Nederlandse museumsector’. Van het doek is een beperkte oplage gemaakt voor relaties van de vereniging. Het boek van voormalig museumdirecteur Marjan Scharloo is wel te koop voor belangstellenden.

Tijdens de viering van het jubileum luisterde de koning ook naar een optreden van een klassiek ensemble en een voordracht van spoken word-artiest Lin An Phoa. De koning ging ook in gesprek met een aantal museumdirecteuren.

De landelijke brancheorganisatie van en voor musea zet zich inmiddels honderd jaar in voor de sector. De Museumvereniging behartigt de gezamenlijke belangen van de ruim vijfhonderd aangesloten musea. Onder de vereniging valt ook de Stichting Museumkaart die de Museumkaart uitgeeft, waarmee leden toegang hebben tot alle musea.